گردانهای قسام ویدئوی جدیدی از یک اسیر صهیونیست منتشر کرد
گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، ویدئوی تازهای از یک اسیر صهیونیست منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، ویدئوی تازهای از «آلون اوهل» اسیر صهیونیست منتشر کرد.
در این ویدئو تأکید شده که اوهل بیش از ۷۰۰ روز است که به دلیل سرسختی «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنان در شهر غزه در اسارت نگهداری میشود.
در ویدئوی منتشرشده از سوی گردانهای قسام، این اسیر اسرائیلی در حال تماشای سخنان نخستوزیر رژیم صهیونیستی دیده میشود.
نتانیاهو در این ویدئو مدعی میشود که «در تلاش است راهی ابتکاری برای بازگرداندن تمام اسرای زنده بیابد»، اما اوهل در واکنش میپرسد: «این چه حرفی است؟ آیا هنوز کسی نتانیاهو را باور میکند؟».
او هل در ادامه پیامی خطاب به خانوادهاش فرستاده و گفته است: «میدانم به خاطر من سختی میکشید. متأسفانه حمایت از اسرا به جرم تبدیل شده است. از شما عذرخواهی میکنم که بیش از توانتان از شما انتظار دارم و میدانم پلیس بنگفیر با شما مانند مجرم برخورد میکند».
او از خانوادهاش خواسته «به اعتراضات ادامه دهند» و افزوده: «سرنوشت ما تعیین شده و این روزها آخرین روزهای ماست. اسرا به باری بر دوش این دولت تبدیل شدهاند؛ آنها ما را خواهند کشت و هیچیک زنده بازنخواهیم گشت. تلاششان این است که از دست ما خلاص شوند. لطفاً به هر شکل ممکن مانع آنها شوید».
این اسیر همچنین در پیامی به «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا از وی خواسته است «به نتانیاهو برای کشتن اسرا کمک نکند».
وی همچنین از واشنگتن خواست «دست از حمایت از تصمیمهای جنونآمیز نتانیاهو در جنگ علیه مردم و اسرای اسرائیلی بردارد».