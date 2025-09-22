خبرگزاری کار ایران
در ارتباط با مسأله هسته‌ای ایران با شرایط بسیار پیچیده‌ای رو‌به‌رو هستیم

در ارتباط با مسأله هسته‌ای ایران با شرایط بسیار پیچیده‌ای رو‌به‌رو هستیم
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که در ارتباط با مسأله هسته‌ای ایران با شرایط بسیار پیچیده‌ای رو‌به‌رو هستیم.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که در ارتباط با مسأله هسته‌ای ایران با شرایط بسیار پیچیده‌ای رو‌به‌رو هستیم.

وی افزود: «این مرحله بدون تردید بسیار دشوار است. ما اکنون با شرایط بسیار پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم».

مدیرکل آژانس افزود که قرار است امروز -دوشنبه- در نیویورک گفت‌وگوهایی میان طرف‌های مربوط برگزار شود.

گروسی تأکید کرد: «نکته مهم این است که ارتباطات همچنان ادامه دارد. ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم در صورت امکان امروز در نیویورک دیدار داشته باشیم و احتمال برگزاری نشست‌های بیشتری در طول هفته نیز وجود دارد».

 

 

