به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که در ارتباط با مسأله هسته‌ای ایران با شرایط بسیار پیچیده‌ای رو‌به‌رو هستیم.

وی افزود: «این مرحله بدون تردید بسیار دشوار است. ما اکنون با شرایط بسیار پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم».

مدیرکل آژانس افزود که قرار است امروز -دوشنبه- در نیویورک گفت‌وگوهایی میان طرف‌های مربوط برگزار شود.

گروسی تأکید کرد: «نکته مهم این است که ارتباطات همچنان ادامه دارد. ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم در صورت امکان امروز در نیویورک دیدار داشته باشیم و احتمال برگزاری نشست‌های بیشتری در طول هفته نیز وجود دارد».

انتهای پیام/