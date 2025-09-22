آغاز روند محاکمه معاون رئیسجمهوری سودان جنوبی
به گزارش ایلنا، محاکمه «ریک مچار» معاون رئیسجمهوری سودان جنوبی به اتهام خیانت، امروز -دوشنبه- در جوبا، پایتخت این کشور آغاز شد.
این دادگاه در حالی برگزار میشود که تدابیر شدید امنیتی در اطراف آن برقرار شده و حزب «جنبش مردمی آزادیبخش سودان» به رهبری مچار با این روند مخالفت کرده است.
«جری رایموندو لیج» وکیل مچار، این محاکمه را «دستوری، غیرقانونی و باطل» توصیف کرد و گفت که موکلش همچنان از مصونیت قانونی معاون اول رئیسجمهوری برخوردار است. علاوه بر مچار، هفت نفر از نزدیکان وی از جمله وزیر نفت نیز پیشتر در همین پرونده متهم شدهاند.
«آجو اونی اوهیساآیگیلی» دادستان کل کشور سودان، دفاعیات وکلا را «واهی و بیاساس» خواند.
دولت سودان جنوبی، مچار را به حمایت از «ارتش سفید» در درگیریهای ماه مارس در شهر ناصر در شمال شرق کشور متهم میکند؛ درگیریهایی که دهها کشته برجای گذاشت و بیش از ۸۰ هزار نفر را آواره کرد.
مچار از ماه مارس در بازداشت خانگی بهسر میبرد و این وضعیت نگرانیها درباره احتمال شعلهور شدن دوباره جنگ داخلی را افزایش داده است.
حزب تحت رهبری مشار اتهامات علیه وی و ۲۰ نفر دیگر که شامل «قتل، خیانت و جنایت علیه بشریت» میشود را رد کرده است.