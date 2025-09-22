ژاپن خواستار همکاری ایران و آژانس شد

به گزارش ایلنا به نقل از نیپون، «یوشیماسا هایاشی» سخنگوی ارشد دولت ژاپن امروز -دوشنبه- گفت که ژاپن از ایران می‌خواهد که همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر بگیرد.

سخنگوی ارشد دولت ژاپن پس از تصمیم اخیر ایران برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما برای تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تایید فعالیت‌های هسته‌ای ایران اهمیت زیادی قائلیم».

وی افزود که ژاپن نگران این وضعیت است.

انتهای پیام/