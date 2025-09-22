به گزارش ایلنا، روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» فاش کرد که احتمال می‌رود روسیه اقدام به تشکیل واحدهایی از سربازان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی (ایدز)، هپاتیت و دیگر بیماری‌ها کرده و آن‌ها را به خطوط مقدم در شرق اوکراین اعزام کند.

دیلی تلگراف به نقل از کارشناسان اوکراینی ادعا کرد این واحدها با آرم‌های ویژه که ابتلای اعضای آن‌ها به بیماری را نشان می‌دهد، در مناطق اطراف «بوکروفسک» دیده شده‌اند.

اگر این گزارش صحت داشته باشد، به ظهور نوعی «سلاح بیولوژیک جدید» در این جنگ و تشدید بحران بهداشتی در ارتش روسیه اشاره، و بار دیگر استفاده از سلاح‌های بیولوژیک در طول تاریخ جنگ‌ها را زنده می‌کند.

برای مثال، در سال ۱۳۴۷ میلادی، نیروهای مغول اجساد مبتلا به طاعون را بر دیوارهای بندر «کافا» (فئودوسیا در اوکراین) پرتاب کردند. برخی از مورخان بر این باورند که کشتی‌ها از این شهر محاصره‌شده، طاعون را به ایتالیا منتقل کردند که منجر به شیوع وبای معروف به «مرگ سیاه» شد.

