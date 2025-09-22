آمار شهدای غزه به ۶۵ هزار و ۳۴۴ تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت فلسطین گزارش داد که آمار تلفات جنگ اسرائیل علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۵ هزار و ۳۴۴ شهید و ۱۶۶ هزار و ۷۹۵ زخمی افزایش یافته است.

بیانیه این وزارتخانه حاکی از آن است که بیمارستان‌های نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ شهید و ۲۲۰ زخمی جدید دریافت کرده‌اند.

آمار شهدای از سرگیری عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵، تقریباً به ۲۲ هزار و ۸۷۵ تن رسیده است.

