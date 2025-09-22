به گزارش ایلنا، عمرو موسى، وزیر خارجه اسبق مصر، در گفت‌وگو با شبکه ام‌بی‌سی مصر تأکید کرد: صحبت از جنگ در این مرحله موضوعیت ندارد و باید به کشورها فرصت داده شود تا اختلافات را از مسیر دیپلماسی حل‌وفصل کنند، نه اینکه وارد سناریوهای پرهزینه و پرخطر شوند.

وی اتهامات تل‌آویو علیه قاهره مبنی بر نقض توافقات دوجانبه را بخشی از عملیات فشار سیاسی و روانی رژیم صهیونیستی دانست و افزود: این اقدامات، بخشی از همان "جنگ سیاسی آشکار" است که اسرائیل برای منحرف کردن افکار عمومی و ایجاد تنش دنبال می‌کند.

عمرو موسی که دبیرکل اسبق اتحادیه عرب نیز است، در ادامه با اشاره به توافق دفاعی اخیر میان عربستان سعودی و پاکستان، این اقدام را نشانه‌ای دانست از اینکه جهان عرب دیگر صرفاً به یک بازیگر خارجی تکیه نمی‌کند، بلکه به‌دنبال شراکت‌های متعدد و موازنه‌ای جدید در قبال تهدیدهای اسرائیل است.

او همچنین متذکر شد: اسرائیل با سیاست‌های فعلی که دنبال می‌کند، نمی‌تواند امنیت درازمدت خود را تضمین کند، چرا که امنیت حقیقی تنها از مسیر یک راه‌حل عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین حاصل خواهد شد.

این دیپلمات برجسته مصری همچنین هشدار داد که حمایت‌های گسترده آمریکا از اسرائیل نامحدود و پایدار نخواهد بود و در حال حاضر نشانه‌هایی از افزایش مخالفت جهانی با عملکرد تل‌آویو دیده می‌شود؛ حتی در میان یهودیان ایالات متحده، صداهای معترض نسبت به سیاست‌های این رژیم در حال بلند شدن است.

