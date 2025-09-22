میشوستین خبر داد:
گسترش همکاری روسیه با چین و بلاروس در زمینه میکروالکترونیک
نخستوزیر روسیه از گسترش همکاری این کشور با بلاروس و روسیه در زمینه میکروالکترونیک خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل میشوستین» نخست وزیر روسیه، در جلسه عمومی انجمن میکروالکترونیک این کشور گفت که مسکو به تقویت همکاری با بلاروس و چین در زمینه میکروالکترونیک ادامه خواهد داد.
وی گفت: «امروز، میخواهم به طور خاص از همکارانم از جمهوری خلق چین و بلاروس استقبال کنم، که با آنها در حال اجرای تعدادی از پروژههای سودمند متقابل هم در زمینه الکترونیک و هم در سایر زمینههای اولویتدار هستیم و البته، ما به تعمیق این همکاری ادامه خواهیم داد».
نخست وزیر روسیه خاطرنشان کرد که این کشور پذیرای گسترش همکاریهای بینالمللی در بسیاری از زمینههای فناوری است.