به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کاخ کرملین اعلام کرد که روسیه از راهکار دودولتی برای حل بحران فلسطین حمایت می‌کند.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، امروز -دوشنبه- تأیید کرد که تنها راه ممکن برای پایان دادن به درگیری فلسطین و اسرائیل، راه‌حل دو کشوری است و تأکید کرد که روسیه از آن حمایت می‌کند.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما همچنان به قطعنامه‌های اساسی شورای امنیت و موضع بین‌المللی در مورد امکان حل مسئله فلسطین و اسرائیل از طریق راه حل دو کشوری متعهد هستیم. بنابراین، این رویکرد همچنان رویکرد ماست. ما معتقدیم که این تنها راه ممکن برای یافتن راه حلی برای این درگیری پیچیده و طولانی مدت است.»

