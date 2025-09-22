خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

از راهکار دوکشوری برای حل بحران فلسطین استقبال می‌کنیم

از راهکار دوکشوری برای حل بحران فلسطین استقبال می‌کنیم
کد خبر : 1689707
لینک کوتاه کپی شد.

کاخ کرملین اعلام کرد که روسیه از راهکار دودولتی برای حل بحران فلسطین حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کاخ کرملین اعلام کرد که  روسیه از راهکار دودولتی برای حل بحران فلسطین حمایت می‌کند.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، امروز -دوشنبه- تأیید کرد که تنها راه ممکن برای پایان دادن به درگیری فلسطین و اسرائیل، راه‌حل دو کشوری است و تأکید کرد که روسیه از آن حمایت می‌کند.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما همچنان به قطعنامه‌های اساسی شورای امنیت و موضع بین‌المللی در مورد امکان حل مسئله فلسطین و اسرائیل از طریق راه حل دو کشوری متعهد هستیم. بنابراین، این رویکرد همچنان رویکرد ماست. ما معتقدیم که این تنها راه ممکن برای یافتن راه حلی برای این درگیری پیچیده و طولانی مدت است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی