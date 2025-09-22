پسکوف:
از راهکار دوکشوری برای حل بحران فلسطین استقبال میکنیم
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کاخ کرملین اعلام کرد که روسیه از راهکار دودولتی برای حل بحران فلسطین حمایت میکند.
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، امروز -دوشنبه- تأیید کرد که تنها راه ممکن برای پایان دادن به درگیری فلسطین و اسرائیل، راهحل دو کشوری است و تأکید کرد که روسیه از آن حمایت میکند.
پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما همچنان به قطعنامههای اساسی شورای امنیت و موضع بینالمللی در مورد امکان حل مسئله فلسطین و اسرائیل از طریق راه حل دو کشوری متعهد هستیم. بنابراین، این رویکرد همچنان رویکرد ماست. ما معتقدیم که این تنها راه ممکن برای یافتن راه حلی برای این درگیری پیچیده و طولانی مدت است.»