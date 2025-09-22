خبرگزاری کار ایران
مودی خطاب به مردم هند:

از کالاهای داخلی حمایت کنید

از کالاهای داخلی حمایت کنید
نخست وزیر هند در بحبوحه تنش‌های اقتصادی و فشار تعرفه‌ای آمریکا، از مردم کشور خود خواست تا از کالاها و محصولات داخلی حمایت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند، در جریان یک سخنرانی تلویزیونی، از مردم کشورش خواست تا کالاها و محصولات داخلی را به جای محصولات خارجی خرید کنند.

این صحبت‌های مودی  یک روز پیش از آنکه هند اصلاحات اساسی در سیستم مالیات غیرمستقیم برای افزایش مصرف را اجرا کند،  بیان شد.

نخست‌وزیر اظهار داشت: «تنها راه هند برای دست‌یابی به هدف خود برای تبدیل شدن به یک کشور توسعه‌یافته تا سال ۲۰۴۷، خوداتکایی است».

وی بیان کرد:  «بسیاری از محصولاتی که روزانه استفاده می‌کنیم، ساخت خارج هستند، ما فقط نمی‌دانیم.  باید از شر آنها خلاص شویم. ما باید محصولاتی را بخریم که در هند ساخته شده‌اند».

اظهارات نخست‌ وزیر هند، در بحبوحه افزایش تنش‌های تجاری با آمریکا مطرح می‌شود.

 

 

 

