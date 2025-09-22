از کالاهای داخلی حمایت کنید

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند، در جریان یک سخنرانی تلویزیونی، از مردم کشورش خواست تا کالاها و محصولات داخلی را به جای محصولات خارجی خرید کنند.

این صحبت‌های مودی یک روز پیش از آنکه هند اصلاحات اساسی در سیستم مالیات غیرمستقیم برای افزایش مصرف را اجرا کند، بیان شد.

نخست‌وزیر اظهار داشت: «تنها راه هند برای دست‌یابی به هدف خود برای تبدیل شدن به یک کشور توسعه‌یافته تا سال ۲۰۴۷، خوداتکایی است».

وی بیان کرد: «بسیاری از محصولاتی که روزانه استفاده می‌کنیم، ساخت خارج هستند، ما فقط نمی‌دانیم. باید از شر آنها خلاص شویم. ما باید محصولاتی را بخریم که در هند ساخته شده‌اند».

اظهارات نخست‌ وزیر هند، در بحبوحه افزایش تنش‌های تجاری با آمریکا مطرح می‌شود.

