شبکه عبری: اسرائیل حامیای جز ترامپ ندارد!
در سایه تداوم جنگ نسلکشی علیه فلسطینیان در باریکه غزه، رسانههای عبریزبان گزارش دادند که هزینه این جنگ برای اسرائیل «بسیار سنگین» شده و رژیم اکنون در انزوا قرار دارد؛ تنها ترامپ و دولت او حامی اسرائیل هستند.
به گزارش ایلنا، شبکه ۱۳ عبریزبان گزارش داد که اسرائیل در جنگ بیوقفه علیه غزه هزینهای بسیار بالا پرداخت کرده و حالا در سطح جهانی تقریبا تنها مانده است.
این منبع متذکر شد اسرائیل در حال حاضر حامیای جز دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا و دولت او ندارد.
طبق گزارش این شبکه، اتحادیه اروپا که سالانه حدود ۷۰ میلیارد یورو در فلسطین اشغالی سرمایهگذاری میکند، ممکن است به زودی حمایت خود را از این رژیم قطع کند؛ امری که میتواند موجب تغییر موضع بینالمللی و تبدیل اسرائیل به رژیمی منزوی شود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که بهرغم تلاشهای اسرائیل، حمایت بینالمللی از فلسطین رو به افزایش است و فشارها برای تحریم این رژیم به دلیل جنگ غزه در حال اوج گرفتن است.
دیروز بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال به رسمیت شناختن دولت فلسطین را اعلام کردند و پیشبینی میشود امروز دوشنبه فرانسه نیز همین اقدام را انجام دهد.