روسیه اتهام مسموم کردن ناوالنی را رد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، روسیه از غرب خواست تا مدارک در رابطه با اتهام مسومیت «الکسی ناوالنی» اپوزوسیون دولت مسکو و «سرگئی اسکریپال» جاسوس دوجانبه و دخترش را فراهم کند.

مسکو همچنین اتهامات مربوط به دخالتش در این حوادث را بی‌اساس دانست و رد کرد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پلتفرم تلگرام نوشت: «ما بار دیگر از آزمایشگاه‌های غربی می‌خواهیم تا نتایج آزمایش‌ها (مرتبط با مسمومیت ناوالنی) را به ما نشان دهند».

وی تاکید کرد: «نتیجه‌گیری‌ها باید بر اساس واقعیت‌ها باشند، نه شعارهای خیالی».

ناوالنی در فوریه ۲۰۲۴، در حالی که به اتهامات افراطی بودن، دوران محکومیت طولانی‌مدت خود را در زندانی در روسیه می‌گذراند به طور غیرمنتظره‌ای درگذشت.

هفته گذشته، «یولیا ناوالنایا» همسر ناوالنی نیز گفت که آزمایشگاه‌هایی در دو کشور خارج از روسیه به طور مستقل نمونه‌های بیولوژیکی شوهرش را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که او به قتل رسیده و به طور دقیق‌تر مسموم شده است.

