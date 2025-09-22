خبرگزاری کار ایران
آلمان:

به تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی متعهدیم

آلمان اعلام کرد که از تشکیل کشور فلسطین حمایت می‌کند اما فعلا آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آلمان امروز -دوشنبه- اعلام کرد که همچنان به هدف خود مبنی بر حمایت از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی متعهد است، اما فعلا از به رسمیت شناختن آن خودداری می‌کند.

«یوهان وادفول» وزیر خارجه، پیش از سفر خود به نیویورک  برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در جمع خبرنگاران در برلین گفت: «تشکیل یک کشور فلسطینی هدف ماست. ما از راه‌حل دو کشوری حمایت می‌کنیم. راه دیگری وجود ندارد. با این حال، این باید از طریق مذاکرات محقق شود».

وی افزود: «مسیر تفاهم، آشتی و مذاکره همچنان مسیر دشوار و طاقت‌فرسای میانه است. اما جمهوری فدرال آلمان از این مسیر حمایت می‌کند».

 

 

 

 

