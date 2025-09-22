خبرگزاری کار ایران
وزیرخارجه فرانسه خبر داد:

نشست ناتو برای بررسی نقض حریم هوایی استونی

رهبران ناتو برای گفت‌وگو درباره تخطی روسیه از حریم هوایی استونی گرد هم می‌آیند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی،  «ژان نوئل بارو» وزیرخارجه فرانسه  گفت که رهبران کشورهای عضو ناتو روزآینده -سه‌شنبه-  برای گفت‌وگو  درباره راه‌های واکنش به  نقض حریم هوایی استونی توسط جنگنده‌های روسی  نشست برگزار می‌‌کنند.

بارو در گفت‌وگو با «تی‌اف۱» گفت: «متحدان ناتو فردا، سه‌شنبه، برای تعیین اقدامات واکنشی سیاسی و عملیاتی تشکیل جلسه خواهند داد»

وی جزئیاتی در این باره ارائه نکرد.

پیشتر «کریستین میشل» نخست وزیر استونی، گفته بود که کشورش تصمیم گرفته است به دلیل حادثه هواپیمای روسی، طبق ماده ۴ اساسنامه ناتو، درخواست مشاوره با این سازمان را داشته باشد.

 

 

