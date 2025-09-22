توافق فرانسه و آمریکا بر سر بسته تحریمی جدید علیه روسیه

به گزارش ایلنا به نقل ا‌ز رویترز، «ژان نوئل بارو»، وزیر ‌خارجه فرانسه، ‌تأیید کرد که این کشور با ایالات متحده در مورد بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ‌به توافق رسیده‌اند.

وی گفت که این بسته قرار است به زودی تصویب شود.

وزیر ‌خارجه فرانسه گفت: «این اولین بار از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت است که یک بسته جدید و گسترده از تحریم‌ها با ایالات متحده مورد توافق قرار گرفته است.»

وی خاطرنشان کرد که این بسته جدید در آینده نزدیک تصویب خواهد شد.

