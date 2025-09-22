خبرگزاری کار ایران
اسرائیل و تهدیدی خودساخته در غزه: شبه‌نظامیانی خطرناک‌تر از دشمن سنتی

اسرائیل و تهدیدی خودساخته در غزه: شبه‌نظامیانی خطرناک‌تر از دشمن سنتی
شبه‌نظامیانی که اسرائیل در غزه تشکیل داده، ممکن است به تهدیدی فراتر از حماس، برای این رژیم تبدیل شوند و با تصاحب نقش‌های امنیتی و مدنی، منطقه را به بحران و بی‌ثباتی عمیق‌تری بکشاند؛ بحرانی که تجربه‌های شکست‌خورده آمریکا در عراق و افغانستان را برای اسرائیل تکرار می‌کند.

به گزارش ایلنا، تسفی بریئل، خبرنگار روزنامه عبری‌زبان هاآرتص، در گزارشی هشدار داده است که گروه‌های مسلح محلی که ارتش اسرائیل در باریکه غزه ایجاد و حمایت می‌کند، ممکن است علیه خود این رژیم شورش کنند و به دشمنی جدی‌تر از حماس تبدیل شوند.

بریئل تصریح کرده که نبود دولت محلی مستحکم در غزه، این گروه‌ها را به ایفای نقش‌های فراتر از نیروهای نظامی وادار می‌کند؛ مسئولیت‌هایی که شامل مدیریت امور مدنی و امنیتی می‌شود و می‌تواند به بی‌ثباتی و درگیری‌های داخلی مشابه آنچه در عراق و افغانستان دیده شده، منجر شود.

او به سابقه ناموفق اسرائیل در کنترل نیروهای محلی در لبنان و کرانه باختری اشاره کرده و تاکید دارد که حمایت از چنین شبه‌نظامیانی هزینه‌های مالی و امنیتی سنگینی در پی دارد؛ طبق گزارش، اسرائیل طی چند سال گذشته حدود یک میلیارد دلار صرف آموزش و تسلیح این گروه‌ها کرده است، اما نتایج محدود و در برخی موارد معکوس بوده است.

بریئل همچنین به خطرات قانونی و امنیتی که نیروهای ارتش اسرائیل در تعامل با این گروه‌ها با آن مواجه‌اند اشاره کرده و یادآور شده که تجربه‌های تاریخی مانند «ارتش لبنان جنوبی» و «روابط القرى» نشان داده کنترل این نیروها بسیار دشوار و پرریسک است.

در غزه، با توجه به ضعف ساختار حکومتی و ناتوانی حماس در کنترل کامل گروه‌های مسلح، تلاش‌های اخیر اسرائیل برای تشکیل شبه‌نظامیان محلی به نتیجه نرسیده و این موضوع پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به تجارب عراق و افغانستان به وجود آورده است.

بریئل هشدار داده که استفاده از شبه‌نظامیان محلی به عنوان جایگزین حکومت یا ابزاری امنیتی کوتاه‌مدت، می‌تواند به بی‌ثباتی طولانی‌مدت، جنگ‌های داخلی و فروپاشی ساختارهای حکومتی منجر شود. علاوه بر این، این گروه‌ها ممکن است به نیروهای رقیب و حتی دشمنان خطرناکی تبدیل شوند که امنیت اسرائیل را در داخل غزه به شدت تهدید کنند.

 

