به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «مارکو روبی» وزیرخارجه آمریکا و «فیصل بن فرحان» وزیرخارجه عربستان سعودی، روز گذشته -یکشنبه- در رابطه با روابط دوجانبه و تحولات اخیر منطقه گفت‌وگو کردند.

‌وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بن فرحان و روبیو در رابطه با روابط دوجانبه، تحولات منطقه، وضعیت بین‌المللی و تلاش‌های انجام شه در این زمینه گفت‌وگو کردند».

همچنین وزارت خارحه آمریکا نیز اعلام کرد که روبیو نیز در این تماس بر تعهد آمریکا بر امنیت سازمان همکاری‌های خلیج فارس تاکید کرد.

«تامی پیگوت» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: «دو دیپلمات علاوه بر موضوعات مربوط به سوریه و سودان، در مورد تلاش‌ها برای تضمین بازگشت گروگان‌ها از غزه و تامین نیازهای فوری بشردوستانه این منطقه نیز گفت‌وگو کردند».

