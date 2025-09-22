هشدار شدید نماینده مصری به اسرائیل: روی خاک ما خون بریزید، در تلآویو میبینمتان!
یک نماینده برجسته مصری، در واکنش به لفاظیهای نخستوزیر اسرائیل درباره ترور رهبران حماس در کشورهای منطقه، هشدار داد که اسرائیل نباید هیچ فردی را در مصر بکشد؛ چرا که در صورت نقض مرزهای این کشور، پاسخ مصر در تلآویو داده خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مصطفی بکری، نماینده پارلمان و از چهره برجسته رسانهای در مصر، روز جمعه در گفتوگو با «صدی البلد» اعلام کرد: «مراقب باشید این حرفها را نزنید. شما هرگز از مرزهای ما عبور نخواهید کرد و هیچکس را روی خاک ما نخواهید کشت. مصر را نمیتوان اشغال کرد، مصر قوی و یکپارچه است. اگر به هر دلیلی از مرزهای کشور عبور کنید، فردای آن روز ما در تلآویو منتظر شما خواهیم بود. این هشدار ماست.»
او همچنین به سخنان عبد الفتاح السیسی، رئیسجمهوری مصر در اجلاس دوحه، اشاره کرد که هشدار داده بود کنترل غزه «آینده صلح» میان مصر و اسرائیل را به خطر میاندازد.
بکری افزود: «این پیامها بسیار مهم هستند و امیدوارم دولت اسرائیل آنها را درک کند. وقتی رئیسجمهور السیسی اینگونه قاطعانه سخن میگوید، یعنی تحقق صلح شروطی دارد که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.»
پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اسرائیل در جریان یک نشست خبری در قدس اشغالی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حملات بیشتر به اعضای حماس در کشورهای دیگر منطقه گفت که چنین گزینهای وجود دارد.
در همین حال، روزنامه لبنانی «الأخبار» شنبه گزارش داد که مصر خود را برای احتمال گسیل سیل عظیمی از آوارگان فلسطینی از غزه به سمت مرزهای این کشور آماده میکند. یک مقام ارشد نظامی مصری به این روزنامه گفته است که «فرماندهان دستور آمادهباش دریافت کردهاند، از جمله اینکه به کسانی که به مرز نزدیک میشوند شلیک نشود و اقدامات انسانی رعایت شود.»
گزارشهای مشابهی در رسانههای عربی از جمله روزنامه قطری «العربی الجدید» نیز منتشر شده که به گفته «دو منبع مطلع» مصر از احتمال یک موج بزرگ آوارگی به سمت صحرای سینا نگران است. نیروهای مصری در مرزهای غزه و فلسطین اشغالی در وضعیت «آمادگی کامل» به سر میبرند.