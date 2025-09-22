۳ کشته و ۲ زخمی در پی حمله روسیه به اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل ازرویترز، مقامات اوکراینی امروز -دوشنبه- اعلام کردند که در پی حمله صبحگاهی روسیه بله شهر «زاپروژیا» در جنوب شرقی این کشور، ۳ تن کشته و ۲ نفر مجروح شدند.

«ایوان فدرو» فرماندار منطقه نوشت: «حمله صجگاهی به زاپروژیا با انفجار و آتش‌سوزی آغاز شد».

وی گفت که نیروهای روسی در حمله به این شهر که حدود ۷۰۰هزار نفر جمعیت دارد، حداقل از ۱۰ بمب هوایی استفاده کردند.

این مقام اوکراینی افزود: «این حمله به ۱۵ آپارتمانی و ۱۰ خانه شخصی و همچنین ساختمان‌های غیرمسکونی آسیب رساند».

