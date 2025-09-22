خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ کشته و ۲ زخمی در پی حمله روسیه به اوکراین

۳ کشته و ۲ زخمی در پی حمله روسیه به اوکراین
کد خبر : 1689529
لینک کوتاه کپی شد.

حمله روسیه به اوکراین ۵ کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل ازرویترز،  مقامات اوکراینی امروز -دوشنبه- اعلام کردند که در پی حمله صبحگاهی روسیه بله شهر «زاپروژیا» در جنوب شرقی این کشور، ۳ تن کشته و ۲ نفر مجروح شدند. 

«ایوان فدرو» فرماندار منطقه نوشت: «حمله صجگاهی به زاپروژیا با انفجار  و آتش‌سوزی آغاز شد».

وی گفت که نیروهای روسی در حمله به این شهر که حدود ۷۰۰هزار نفر جمعیت دارد، حداقل از ۱۰ بمب هوایی استفاده کردند.

این مقام اوکراینی افزود: «این حمله به ۱۵ آپارتمانی و ۱۰ خانه شخصی و همچنین ساختمان‌های غیرمسکونی آسیب رساند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی