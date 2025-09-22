عربستان سعودی مقررات جدیدی برای محتوای رسانهای و فضای مجازی منتشر کرد
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «هیئت عمومی سازماندهی رسانه» عربستان سعودی مقررات جدیدی را با هدف نظارت بر محتوای تولیدشده در رسانهها و پلتفرمهای فضای مجازی منتشر کرد.
بر اساس این مقررات، استفاده از زبان رکیک و مبتذل، همچنین نمایش ثروت و تجملگرایی مانند تظاهر به داشتن پول زیاد، ماشینهای لوکس و اموال شخصی ممنوع اعلام شده است. دلیل این ممنوعیت، آسیبزدن به احساسات عمومی و مغایرت آن با ارزشهای اجتماعی ذکر شده است.
همچنین، استفاده از کودکان و کارگران خانگی به عنوان بخشی از محتوای روزمره ممنوع شده و این عمل نقض مسئولیتهای اخلاقی و رسانهای دانسته شده است.
براساس این گزارش، افشای اختلافات و حریم خصوصی خانوادهها نیز در رسانه ممنوع است و برای متخلفان مجازات در نظر گرفته میشود. علاوه بر این، هرگونه محتوای حاوی توهین، تحقیر، زورگویی یا انتشار اطلاعات نادرست و گمراهکننده نیز محدود خواهد شد.