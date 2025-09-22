خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کیم جونگ اون:

تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نخواهیم گذاشت

تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نخواهیم گذاشت
کد خبر : 1689518
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر کره شمالی گفت که اگر آمریکا از اصرار بر خلع سلاح هسته‌ای دست بردارد، دلیلی برای اجتناب از گفت‌وگو با ایالات متحده وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،‌  خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز -دوشنبه- گزارش داد که «کیم جونگ اون»   رهبر کره شمالی، در یک جلسه پارلمانی گفت که اگر واشنگتن از اصرار بر خلع سلاح هسته‌ای دست بردارد، دلیلی برای اجتناب از گفت‌وگو با ایالات متحده وجود ندارد.

کیم روز یکشنبه در سخنرانی خود در مجمع عالی خلق گفت که هنوز خاطرات شیرینی از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از سه دیدارشان بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ دارد.

رهبر کره شمالی همچنین بار دیگر تاکید کرد: «تسلیحات هسته‌ای انتخابی ضروری برای بقای ملت هستند و تاکید کرد که هیچ راهی برای دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای وجود ندارد».

وی اظهار داشت: «جهان به خوبی می‌داند که واشنگتن پس از کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح یک کشور چه می‌کند».

کیم  افزود: «ما هرگز تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نخواهیم گذاشت».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی