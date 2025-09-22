به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،‌ خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز -دوشنبه- گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، در یک جلسه پارلمانی گفت که اگر واشنگتن از اصرار بر خلع سلاح هسته‌ای دست بردارد، دلیلی برای اجتناب از گفت‌وگو با ایالات متحده وجود ندارد.

کیم روز یکشنبه در سخنرانی خود در مجمع عالی خلق گفت که هنوز خاطرات شیرینی از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از سه دیدارشان بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ دارد.

رهبر کره شمالی همچنین بار دیگر تاکید کرد: «تسلیحات هسته‌ای انتخابی ضروری برای بقای ملت هستند و تاکید کرد که هیچ راهی برای دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای وجود ندارد».

وی اظهار داشت: «جهان به خوبی می‌داند که واشنگتن پس از کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح یک کشور چه می‌کند».

کیم افزود: «ما هرگز تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نخواهیم گذاشت».

