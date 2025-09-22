خبرگزاری کار ایران
عربستان و قطر از به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کردند
وزارتخانه‌های ‌خارجه عربستان سعودی و قطر از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کانادا، استرالیا، پرتغال و بریتانیا استقبال کردند.

وزارت ‌خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «به رسمیت شناختن کشور فلسطین، تعهد جدی کشورهای دوست را به حمایت از روند صلح و پیشبرد راه حل دو کشوری بر اساس قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی مربوطه تأیید می‌کند.»

در این بیانیه آمده است: «پادشاهی سعودی مشتاقانه منتظر است تا کشورهای بیشتری کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند و گام‌های مثبت بیشتری برای دستیابی به آرمان‌های مردم فلسطین برای زندگی در صلح در سرزمین خود و قادر ساختن تشکیلات خودگردان فلسطین به انجام وظایف خود در قبال آینده‌ای از امنیت، ثبات و رفاه برای مردم فلسطین بردارند.»

از سوی دیگر، قطر به رسمیت شناختن توسط بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال را پیروزی برای حقوق مشروع مردم فلسطین دانست.

وزارت ‌خارجه قطر در بیانیه‌ای تأیید کرد که این به رسمیت شناختن‌ها با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین «بیانیه نیویورک» که خواستار راه حل دو کشوری است، سازگار است. این گام‌ها برای افزایش شانس دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار در منطقه ضروری است.

 

