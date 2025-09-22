عربستان و قطر از به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کردند
وزارتخانههای خارجه عربستان سعودی و قطر از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کانادا، استرالیا، پرتغال و بریتانیا استقبال کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،
وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد که «به رسمیت شناختن کشور فلسطین، تعهد جدی کشورهای دوست را به حمایت از روند صلح و پیشبرد راه حل دو کشوری بر اساس قطعنامههای مشروعیت بینالمللی مربوطه تأیید میکند.»
در این بیانیه آمده است: «پادشاهی سعودی مشتاقانه منتظر است تا کشورهای بیشتری کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند و گامهای مثبت بیشتری برای دستیابی به آرمانهای مردم فلسطین برای زندگی در صلح در سرزمین خود و قادر ساختن تشکیلات خودگردان فلسطین به انجام وظایف خود در قبال آیندهای از امنیت، ثبات و رفاه برای مردم فلسطین بردارند.»
از سوی دیگر، قطر به رسمیت شناختن توسط بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال را پیروزی برای حقوق مشروع مردم فلسطین دانست.
وزارت خارجه قطر در بیانیهای تأیید کرد که این به رسمیت شناختنها با قوانین بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت و همچنین «بیانیه نیویورک» که خواستار راه حل دو کشوری است، سازگار است. این گامها برای افزایش شانس دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار در منطقه ضروری است.