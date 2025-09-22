خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تظاهرات گسترده در برزیل علیه بولسونارو

تظاهرات گسترده در برزیل علیه بولسونارو
کد خبر : 1689490
لینک کوتاه کپی شد.

ده‌ها هزار معترض در چندین شهر برزیل به خیابان‌ها آمدند تا با قانون عفو ​​پیشنهادی که می‌تواند به نفع ‌رئیس جمهور سابق این کشور باشد، مخالفت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ده‌ها هزار معترض در چندین شهر برزیل به خیابان‌ها آمدند تا با قانون عفو ​​پیشنهادی که می‌تواند به نفع «ژایر بولسونارو»، رئیس جمهور سابق این کشور باشد، مخالفت کنند.

گفتنی‌ست که در ۱۱ سپتامبر، بولسونارو ۷۰ ساله به دلیل تلاش برای توطئه کودتا پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ به بیش از ۲۷ سال زندان محکوم شد.

طبق برآوردهای گزارش شده توسط رسانه‌های محلی، بیش از ۴۰ هزار نفر در اعتراضات شهرهای سائوپائولو و ریودوژانیرو شرکت کردند.

بولسونارو در حال حاضر در حبس خانگی قرار دارد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی