تظاهرات گسترده در برزیل علیه بولسونارو

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ده‌ها هزار معترض در چندین شهر برزیل به خیابان‌ها آمدند تا با قانون عفو ​​پیشنهادی که می‌تواند به نفع «ژایر بولسونارو»، رئیس جمهور سابق این کشور باشد، مخالفت کنند.

گفتنی‌ست که در ۱۱ سپتامبر، بولسونارو ۷۰ ساله به دلیل تلاش برای توطئه کودتا پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ به بیش از ۲۷ سال زندان محکوم شد.

طبق برآوردهای گزارش شده توسط رسانه‌های محلی، بیش از ۴۰ هزار نفر در اعتراضات شهرهای سائوپائولو و ریودوژانیرو شرکت کردند.

بولسونارو در حال حاضر در حبس خانگی قرار دارد.

