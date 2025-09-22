خبرگزاری کار ایران
واشنگتن:

به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی نمایشی است

به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی نمایشی است
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت ‌خارجه ایالات متحده ‌از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط متحدان واشنگتن انتقاد کرد و آن را «نمایشی» توصیف کرد.

یک سخنگوی وزارت ‌خارجه ایالات متحده ‌‌به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدامات «فقط برای نمایش» است.

این سخنگو افزود: «ما همچنان دیپلماسی جدی را بر پوپولیسم اولویت می‌دهیم. اولویت‌های ما روشن است: آزادی اسرا، امنیت اسرائیل و صلح و رفاه در سراسر منطقه، که زمانی که حماس دیگر وجود نداشته باشد، تضمین خواهد شد.»

 

