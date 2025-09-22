واشنگتن:
به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی نمایشی است
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط متحدان واشنگتن انتقاد کرد و آن را «نمایشی» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط متحدان واشنگتن انتقاد کرد و آن را «نمایشی» توصیف کرد.
یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدامات «فقط برای نمایش» است.
این سخنگو افزود: «ما همچنان دیپلماسی جدی را بر پوپولیسم اولویت میدهیم. اولویتهای ما روشن است: آزادی اسرا، امنیت اسرائیل و صلح و رفاه در سراسر منطقه، که زمانی که حماس دیگر وجود نداشته باشد، تضمین خواهد شد.»