به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی نمایشی است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت ‌خارجه ایالات متحده ‌از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط متحدان واشنگتن انتقاد کرد و آن را «نمایشی» توصیف کرد.

یک سخنگوی وزارت ‌خارجه ایالات متحده ‌‌به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدامات «فقط برای نمایش» است.

این سخنگو افزود: «ما همچنان دیپلماسی جدی را بر پوپولیسم اولویت می‌دهیم. اولویت‌های ما روشن است: آزادی اسرا، امنیت اسرائیل و صلح و رفاه در سراسر منطقه، که زمانی که حماس دیگر وجود نداشته باشد، تضمین خواهد شد.»

