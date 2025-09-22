به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «احمد داوود اوغلو»، رهبر حزب آینده ترکیه، به «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور این کشور توصیه کرد که هرگونه معامله تجاری با ایالات متحده را بدون آتش‌بس در غزه رد کند و دستور کار خود را در سفر آینده خود به واشنگتن تحمیل کند.

داوود اوغلو در اظهاراتی از طریق حساب کاربری ایکس خود، در مورد دعوت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا از اردوغان برای سفر به واشنگتن اظهار نظر کرد و هشدار داد که ‌ترامپ ممکن است با غافلگیری‌هایی همراه باشد.‌

داوود اوغلو، وزیر ‌خارجه سابق ترکیه، از آنکارا خواست که برای این سفر به خوبی آماده شود و گفت: «صدای خود را در نیویورک بلند کنید و دستور کار را در واشنگتن تعیین کنید.»

