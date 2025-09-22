مخالفت ماکرون با طرح ترامپ درباره توقف واردات نفت روسیه
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، بلومبرگ گزارش داد که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، تلویحاً موضع «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود، در مورد واردات انرژی از روسیه به اروپا را به چالش کشید.
ماکرون در مصاحبهای با شبکه سیبیاس، واردات باقیمانده انرژی روسیه توسط اتحادیه اروپا را «بسیار کم» توصیف کرد.
وی گفت: «این موضوع امروز عامل مهمی نیست، زیرا ما مصرف نفت و گاز خود را بیش از ۸۰ درصد کاهش دادهایم.»
ترامپ هفته گذشته بارها از متحدان اروپایی خود خواست که اگر میخواهند ایالات متحده فشار بر مسکو را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین افزایش دهد، خرید نفت روسیه را متوقف کنند.