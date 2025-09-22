خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مخالفت ماکرون با طرح ترامپ درباره توقف واردات نفت روسیه

مخالفت ماکرون با طرح ترامپ درباره توقف واردات نفت روسیه
کد خبر : 1689460
لینک کوتاه کپی شد.

بلومبرگ گزارش داد که ‌رئیس جمهور فرانسه، تلویحاً موضع‌ همتای آمریکایی خود، در مورد واردات انرژی از روسیه به اروپا را به چالش کشید.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، بلومبرگ گزارش داد که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، تلویحاً موضع «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود، در مورد واردات انرژی از روسیه به اروپا را به چالش کشید.

ماکرون ‌در مصاحبه‌ای با‌ شبکه سی‌بی‌اس، واردات باقی‌مانده انرژی روسیه توسط اتحادیه اروپا را «بسیار کم» توصیف کرد.

وی گفت: «این موضوع امروز عامل مهمی نیست، زیرا ما مصرف نفت و گاز خود را بیش از ۸۰ درصد کاهش داده‌ایم.»

ترامپ هفته گذشته بارها از متحدان اروپایی خود خواست که اگر می‌خواهند ایالات متحده فشار بر مسکو را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین افزایش دهد، خرید نفت روسیه را متوقف کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی