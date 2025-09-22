به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع محلی از پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز سوریه خبر دادند.

بنا بر اعلام این منابع، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز چندین منطقه در حومه درعا به پرواز درآمدند.

ساعاتی پیش از آن، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی متشکل از سه خودروی زرهی که به حوالی روستای «کویا» در منطقه حوضه «یرمک» در غرب درعا پیشروی کرده بودند، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته بودند.

انتهای پیام/