خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز چندین منطقه در حومه درعا

پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز چندین منطقه در حومه درعا
کد خبر : 1689444
لینک کوتاه کپی شد.

منابع محلی از پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز سوریه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع محلی از پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز سوریه خبر دادند.

بنا بر اعلام این منابع، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز چندین منطقه در حومه درعا به پرواز درآمدند.

ساعاتی پیش از آن، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی متشکل از سه خودروی زرهی که به حوالی روستای «کویا» در منطقه حوضه «یرمک» در غرب درعا پیشروی کرده بودند، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته بودند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی