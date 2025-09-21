خبرگزاری کار ایران
پرتغال هم کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

پرتغال هم کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
وزیر خارجه پرتغال با اعلام این‌که لیسبون رسماً کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، تأکید کرد که «راه‌حل دو دولتی تنها مسیر دستیابی به صلحی پایدار است».

به گزارش ایلنا، «پائولو رانگیل» وزیر خارجه پرتغال با اعلام این‌که لیسبون رسماً کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، تأکید کرد که «راه‌حل دو دولتی تنها مسیر دستیابی به صلحی پایدار است».

این اقدام تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که انگلیس، کانادا و استرالیا نیز به طور رسمی فلسطین را به رسمیت شناختند.

 رسانه‌های رژیم صهیونیستی از این روند به عنوان یک «سونامی دیپلماتیک» یاد کرده‌اند. انتظار می‌رود چندین کشور دیگر نیز در همین مسیر گام بردارند.

این تحولات در آستانه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و در آستانه از سرگیری کنفرانس بین‌المللی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسأله فلسطین و اجرای «راه‌حل دو دولتی» به ابتکار عربستان سعودی و فرانسه صورت می‌گیرد.

در حال حاضر، حدود سه چهارم از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد رسماً فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

 

