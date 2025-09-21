دعوت ترامپ از شماری از رهبران عرب و مسلمان برای رایزنی درباره غزه

به گزارش ایلنا، پایگاه «اکسیوس» گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، قصد دارد روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با گروهی منتخب از رهبران عرب و مسلمان دیدار کند.

به گفته دو مقام عرب آگاه از این موضوع، هدف این نشست بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ غزه است.

بر اساس این گزارش، رهبران عربستان سعودی، امارات، قطر، مصر و اردن برای شرکت در این نشست دعوت شده‌اند.

این دیدار چند روز پیش از آن برگزار می‌شود که ترامپ در تاریخ ۲۹ سپتامبر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را در کاخ سفید میزبانی خواهد کرد.

