«اوزگور اوزل» بار دیگر رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق شد
بیست و دومین کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق با رأی قاطع نمایندگان، رهبر این حزب را انتخاب کرد.

به گزارش ایلنا، «اوزگور اوزل» در جریان بیست و دومین کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق با رأی قاطع نمایندگان، بار دیگر بر کرسی رهبر این حزب تکیه زد.

حدود یک هفته پیش، دادگاهی در ترکیه رسیدگی به احتمال ابطال کنگره سراسری سال ۲۰۲۳ این حزب و نیز برکناری اوزل از رهبری را به ماه اکتبر موکول کرده بود؛ موضوعی که بحران سیاسی ناشی از اقدامات سخت‌گیرانه اخیر را طولانی‌تر کرده است.
اوزل، سیاستمدار مخالف دولت ترکیه، متولد ۱۹۷۴ در استان مانیساست و در رشته داروسازی از دانشگاه اژه فارغ‌التحصیل شده است. وی از سال ۲۰۱۱ وارد پارلمان شد و سپس ریاست فراکسیون حزب جمهوری‌خواه خلق را برعهده گرفت.

وی در نوامبر ۲۰۲۳، به‌عنوان جانشین «کمال کلیچداراوغلو» در رهبری حزب انتخاب شد؛ اقدامی که به‌عنوان تحولی در صفوف اپوزیسیون ترکیه تلقی شد.

اوزل چهره‌ای جوان به شمار می‌رود که تلاش دارد گفتمان حزب را نوسازی کرده و آن را به مردم نزدیک‌تر کند. وی بر ضرورت اصلاحات سیاسی و اقتصادی برای مقابله با سلطه حزب عدالت و توسعه و تقویت موقعیت اپوزیسیون در انتخابات آینده تأکید دارد.

وی همچنین در موضوع پناهجویان سوری مواضعی میانه‌رو اتخاذ کرده است؛ او مخالف بازگرداندن اجباری پناهجویان است و بازگشت آنها را تنها از طریق مذاکره و ایجاد مناطق امن ممکن می‌داند.

 

