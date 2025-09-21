به گزارش ایلنا، پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان امروز -یکشنبه- آوارگی اجباری غیرنظامیان همزمان با تشدید حملات بمباران و تخریب شهر غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

وی در سخنانی هنگام برگزاری مراسم دعای هفتگی «فرشته‌ سلام» تأکید کرد: «همراه با رهبران کلیساها در سرزمین مقدس، بار دیگر می‌گویم هیچ آینده‌ای بر پایه خشونت، آوارگی اجباری و انتقام ساخته نمی‌شود».

پاپ افزود: «ملت‌ها به صلح نیاز دارند، و هر کس واقعاً آن‌ها را دوست دارد، باید برای صلح تلاش کند».

پیش‌تر نیز پاپ در دیدار عمومی هفتگی در واتیکان، همبستگی خود را با فلسطینیان غزه اعلام کرده و گفته بود که آن‌ها در ترسی دائمی زندگی می‌کنند و برای بقا در شرایطی به شدت غیرقابل قبول می‌جنگند، در حالی که بارها و بارها به اجبار از سرزمین خود رانده می‌شوند.

انتهای پیام/