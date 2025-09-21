به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، اظهار داشت که غرب دیگر الگویی برای تقلید نیست.

وی گفت که ما باید شجاعت پذیرش این موضوع و ایجاد مسیر خودمان را داشته باشیم.

اوربان در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «ما به شجاعت - فکری، سیاسی و شخصی - نیاز داریم تا بپذیریم که غرب دیگر الگویی برای تقلید نیست و نشان دهیم که راه بهتری وجود دارد.»

به گفته نخست وزیر مجارستان، «اتحادیه اروپا در آستانه فروپاشی است. بدهی، مهاجرت، خشونت و سیاست‌های شکست‌خورده در همه جا وجود دارد.»

