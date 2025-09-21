اوربان:
اتحادیه اروپا در آستانه فروپاشی است
نخست وزیر مجارستان، اظهار داشت که غرب دیگر الگویی برای تقلید نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، اظهار داشت که غرب دیگر الگویی برای تقلید نیست.
وی گفت که ما باید شجاعت پذیرش این موضوع و ایجاد مسیر خودمان را داشته باشیم.
اوربان در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «ما به شجاعت - فکری، سیاسی و شخصی - نیاز داریم تا بپذیریم که غرب دیگر الگویی برای تقلید نیست و نشان دهیم که راه بهتری وجود دارد.»
به گفته نخست وزیر مجارستان، «اتحادیه اروپا در آستانه فروپاشی است. بدهی، مهاجرت، خشونت و سیاستهای شکستخورده در همه جا وجود دارد.»