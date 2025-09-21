به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از پیشرفت در مذاکرات با سوریه خبر داد.

«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، امروز -یکشنبه- در جلسه کابینه این رژیم گفت که در مذاکرات با سوری‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما این موضوع هنوز به طور کامل حل نشده است.

روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که وزیر امور استراتژیک اسرائیل، نتانیاهو را در جریان امتیازات لازم برای تکمیل توافق امنیتی با سوریه قرار خواهد داد.

سوریه و اسرائیل در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی هستند که هدف آن تضمین توقف حملات هوایی اسرائیل و خروج نیروهایی است که وارد جنوب سوریه شده‌اند.

