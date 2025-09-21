خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتانیاهو:

در مذاکرات با سوریه پیشرفت‌هایی حاصل شده است

در مذاکرات با سوریه پیشرفت‌هایی حاصل شده است
کد خبر : 1689289
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از پیشرفت در مذاکرات با سوریه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از پیشرفت در مذاکرات با سوریه خبر داد.

«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، امروز -یکشنبه- در جلسه کابینه این رژیم گفت که در مذاکرات با سوری‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما این موضوع هنوز به طور کامل حل نشده است.

روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که  وزیر امور استراتژیک اسرائیل، نتانیاهو را در جریان امتیازات لازم برای تکمیل توافق امنیتی با سوریه قرار خواهد داد.

سوریه و اسرائیل در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی هستند که هدف آن تضمین توقف حملات هوایی اسرائیل و خروج نیروهایی است که وارد جنوب سوریه شده‌اند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی