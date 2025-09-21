خبرگزاری کار ایران
کرملین:

اروپا از تمام توان خود برای طولانی کردن جنگ استفاده می‌کند

سخنگوی کاخ کرملین گفت که کشورهای اروپایی از تمام توان خود جهت طولانی کردن جنگ میان مسکو و اوکراین استفاده می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفت  که کشورهای اروپایی هرچه امکان  پذیر باشد برای تشدید تنش‌ها در اوکراین و فشار آوردن بر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، به جهت   ادامه دادن عملیات‌های نظامی، انجام می‌دهند. 

پسکوف گفت: «متاسفانه، در یک  سو  ما رژیم کی‌یف را داریم و از سوی  دیگر کشورهای اروپایی که هرچه در توان دارند برای دامن زدن به آتش جنگ انجا می‌دهند. آنها از هیچ کاری برای طولانی تر کردن جنگ فرو گذار نیستند و زلنسکی را نیز تشویق می‌کنند که این کار را انجام دهد».

سخنگوی کرملین  تاکید کرد که روسیه همچنان از حل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین حمایت خواهد کرد.

 

