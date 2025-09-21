خبرگزاری کار ایران
وزیردفاع استونی:

ناتو آماه استفاده از زور علیه روسیه است

کد خبر : 1689250
وزیردفاع استونی گفت که ناتو نشان داده که آماده استفاده از زور علیه روسیه در صورت لزوم است.

به گزارش  ایلنا به نقل از کی‌یف ایندپندنت، «هانو پوکور» وزیر دفاع استونی در گفت‌وگو با یک رسانه «ای‌آرآر» گفت که واکنش ناتو به اقدام تحریک آمیز اخیر روسیه، نشان داد که این ائتلاف آماده است تا در صورت لزوم از زور استفاده کند.

وی گفت: «ما روز جمعه دیدیم که ناتو  بسیار کارآمد عمل کرد، حتی تا جایی که اگر واقعا مجبور به استفاده از آخرین راه حل، یعنی استفاده از زور بودیم، آمادگی برای آن نیز وجود داشت».

این اظهارات وزیردفاع استونی  به دنبال تشدید تنش‌ها به جهت نقض حریم هوایی ناتو از سوی روسیه بیان شد.

 

 

