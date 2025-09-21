خبرگزاری کار ایران
برای حل بحران اوکراین، روی ترامپ حساب باز می‌کنیم

کد خبر : 1689242
کرملین خبر داد که رئیس‌جمهور روسیه همچنان آماده مذاکره برای حل بحران اوکراین است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، کرملین خبر داد که رئیس‌جمهور روسیه همچنان آماده مذاکره برای حل بحران اوکراین است. 

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، همچنان به حل و فصل اوضاع اوکراین از طریق مذاکره علاقه‌مند است و امیدوار است که به همکاری با ایالات متحده ادامه دهد.

پسکوف گفت: «[ولادیمیر] پوتین، درست مانند [دونالد] ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همچنان علاقه‌مند و مشتاق است که کل مسئله اوکراین به یک نتیجه مسالمت‌آمیز برسد.»

سخنگوی کرملین در پایان گفت: «ما روی ایالات متحده و شخص رئیس جمهور ترامپ برای کمک در این زمینه حساب می‌کنیم. خب، خواهیم دید که چه اتفاقی می‌افتد.»

