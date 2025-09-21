خبرگزاری کار ایران
شهباز شریف:

عادی‌سازی روابط با هند، بدون حل مناقشه کشمیر غیرممکن است

عادی‌سازی روابط با هند، بدون حل مناقشه کشمیر غیرممکن است
نخست وزیر پاکستان گفت که صلح پایدار و عادی‌سازی روابط بین پاکستان و هند بدون حل مناقشه کشمیر غیرممکن است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، گفت که صلح پایدار و عادی‌سازی روابط بین پاکستان و هند بدون حل مناقشه کشمیر غیرممکن است.

به گزارش روزنامه پاکستانی «نیشن»، نخست وزیر پاکستان از رویکرد دهلی نو انتقاد کرد و از هند خواست که به عنوان یک همسایه همکار، نه یک همسایه خصمانه، عمل کند.

وی افزود: «اگر کسی معتقد است که روابط بین پاکستان و هند می‌تواند بدون پرداختن به مسئله کشمیر برقرار شود، اشتباه می‌کند.»

