به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، گفت که صلح پایدار و عادی‌سازی روابط بین پاکستان و هند بدون حل مناقشه کشمیر غیرممکن است.

به گزارش روزنامه پاکستانی «نیشن»، نخست وزیر پاکستان از رویکرد دهلی نو انتقاد کرد و از هند خواست که به عنوان یک همسایه همکار، نه یک همسایه خصمانه، عمل کند.

وی افزود: «اگر کسی معتقد است که روابط بین پاکستان و هند می‌تواند بدون پرداختن به مسئله کشمیر برقرار شود، اشتباه می‌کند.»

