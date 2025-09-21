خبرگزاری کار ایران
حمله اخیر به قطر، نشان‌ از عدم تمایل اسرائیل به مذاکره است

دبیرکل سازمان ملل گفت که حمله اخیر به قطر، نشان‌ از عدم تمایل اسرائیل به مذاکره است.

به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل گفت که حمله اسرائیل به قطر حاکی از بی‌میلی این رژیم به مذاکره است. 

گوترش، در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی خود از حمله اسرائیل به قطر گفت: «فکر می‌کنم در گذشته نزدیک، چنین چیزی نادر بوده است که یک دولت، شش کشور دیگر را بمباران کند.»

وی افزود: «حملاتی به فلسطینیان در غزه و همچنین در سوریه، لبنان و یمن صورت گرفته است و حتی به نظر می‌رسد حمله‌ای با دو پهپاد به کاروان کشتی‌های عازم برای شکستن محاصره غزه نیز انجام شده باشد که احتمالاً توسط اسرائیل بوده است.»

گوترش افزود: «حمله به قطر به‌طور خاص، نقض غیرقابل‌ قبول حاکمیت این کشور است. قطر مأموریت بزرگی در تلاش برای ایجاد شرایطی نه فقط برای آتش‌بس در غزه، بلکه برای آزادی گروگان‌ها انجام داد. بنابراین، غیرمنطقی است که به قطر حمله شود، حاکمیتش نقض گردد و شماری در آنجا، از جمله یک شهروند قطری، کشته شوند.»

وی افزود: «من معتقدم این حمله نشان داد دولت اسرائیل نمی‌خواهد مذاکره کند.»

