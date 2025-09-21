دستگیری فرد مسلح در محل برگزاری مراسم یادبود چارلی کرک

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، به گفته مقامات آمریکایی، یک مرد مسلح، پس از آنکه ظاهرا خود را به شکل افسر پلیس درآورده بود، در ورزشگاه «استیت فارم» در ایالت آریزونا، جایی که قرار است امروز -یکشنبه- مراسم یادبود «چارلی کرک» فعال محافظه‌کار برگزار شود، دستگیر شد.

خبرگزاری ای‌بی‌سی گزارش داد که «جاشوا رانکلز» ۴۲ ساله از سوی دپارتمان پلیس امنیت آریزونا دستگیر و به اتهام حمل سلاح به مکان ممنوعه و جعل هویت ماموران قانون، بازداشت شد.

دپارتمان پلیس امنیت آریزونا اعلام کرد: «رانکلز پس از آنکه از خود رفتارهای مشکوک نشان داد متوقف شد و تایید کرد که افسر قانون نیست».

تحقیقات برای مشخص شدن نیت و هدف وی در استادیوم در حال انجام است.

