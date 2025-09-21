خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری فرد مسلح در محل برگزاری مراسم یادبود چارلی کرک

دستگیری فرد مسلح در محل برگزاری مراسم یادبود چارلی کرک
کد خبر : 1689161
لینک کوتاه کپی شد.

​یک مرد مسلح با هویت جعلی پلیس، در نزدیکی محل برگزاری یادبود فعال سیاسی آمریکایی بازداشت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  به گفته مقامات آمریکایی، یک مرد مسلح، پس از آنکه ظاهرا خود را به شکل افسر پلیس درآورده بود، در ورزشگاه «استیت فارم» در ایالت آریزونا، جایی که قرار است امروز -یکشنبه-  مراسم یادبود «چارلی کرک» فعال محافظه‌کار برگزار شود، دستگیر شد.

خبرگزاری ای‌بی‌سی گزارش داد که «جاشوا رانکلز» ۴۲ ساله از سوی دپارتمان پلیس امنیت آریزونا دستگیر  و به اتهام حمل سلاح به مکان ممنوعه و جعل هویت ماموران قانون، بازداشت شد.

دپارتمان پلیس امنیت آریزونا اعلام کرد: «رانکلز پس از آنکه از خود رفتارهای مشکوک نشان داد متوقف شد و تایید کرد که افسر قانون نیست».

تحقیقات برای مشخص شدن نیت و هدف وی در استادیوم در حال انجام است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی