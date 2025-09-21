به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، چین از جامعه بین‌المللی خواسته است تا با فوریت برای ترویج یک آتش‌بس جامع در غزه تلاش کند و همچنین از به رسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، «وانگ یی» وزیر خارجه چین، روز جمعه گفت : «برای جلوگیری از فاجعه انسانی بیشتر، ترویج آتش‌بس جامع در غزه با فوریت بسیار، ضروری است».

این اظهارت وزیرخارجه چین در دیدار با «ناصر بوریتا» همتای مراکشی در پکن بیان شد.

وی همچنین از جامعه جهانی خواست تا در خصوص بحران کنونی غزه متحد شود.

