بلومبرگ گزارش داد:
آمادگی ترکیه برای خرید دهها هواپیما و جنگنده از آمریکا
رسانهها گزارش دادند که ترکیه برای قرارداد خرید دهها هواپیما و جنگنده آمریکایی آماده میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، شرکتهای «بوئینگ» و «لاکهید مارتین» آمادهاند تا هفته آینده سفارش خرید ۲۵۰ هواپیمای تجاری و همچنین جتهای جنگنده اف-۱۶ را، با حل اختلاف طولانی مدت بر سر جنگندههای اف-۳۵ میان ترکیه و آمریکا، دریافت کنند.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، جمعه گذشته در پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که بیستوپنجم سپتامبر در واشنگتن، میزبان «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه خواهد بود.
این دو رهبر برای بحث در مورد فروشهای احتمالی گفتوگو و همچنین برای حل اختلافات بر سر جنگندههای رادارگریز اف-۳۵ که روابط میان این دو متحد ناتو را تیره کرده است، تلاش خواهند کرد.
این دیدار قرار است تا پس نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود.