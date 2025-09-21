آمریکا نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را محکوم کرد
ایالات متحده ضمن محکومیت نقض حریم هوایی استونی از سوی روسیه، اعلام کرد که با قاطعیت از قلمرو ناتو دفاع میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آمریکا امروز -شنبه- نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را شدیدا محکوم کرد و از متحد خود در ناتو حمایت کرد.
نمایندگی آمریکا در ناتو، در پلتفرم ایکس نوشت: «ما نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را به شدت محکوم میکنیم. ما قاطعانه در کنار متحدان استونیایی خود ایستادهایم و قاطعانه از تمام قلمرو ناتو دفاع خواهیم کرد».
استونی روز جمعه روسیه را پس از ورود بدون اجازه سه جت «جنگنده میگ-۳۱» به آسمان خود، به نقض حریم هوایی خود متهم کرد.