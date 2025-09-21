آمریکا نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آمریکا امروز -شنبه- نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را شدیدا محکوم کرد و از متحد خود در ناتو حمایت کرد.

نمایندگی آمریکا در ناتو، در پلتفرم ایکس نوشت: «ما نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را به شدت محکوم می‌کنیم. ما قاطعانه در کنار متحدان استونیایی خود ایستاده‌ایم و قاطعانه از تمام قلمرو ناتو دفاع خواهیم کرد».

استونی روز جمعه روسیه را پس از ورود بدون اجازه سه جت «جنگنده میگ-۳۱» به آسمان خود، به نقض حریم هوایی خود متهم کرد.

