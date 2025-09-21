خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمریکا نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را محکوم کرد

آمریکا نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را محکوم کرد
کد خبر : 1689114
لینک کوتاه کپی شد.

ایالات متحده ضمن محکومیت نقض حریم هوایی استونی از سوی روسیه، اعلام کرد که با قاطعیت از قلمرو ناتو دفاع می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آمریکا امروز  -شنبه- نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را شدیدا محکوم کرد و از متحد خود در ناتو حمایت کرد.

نمایندگی آمریکا در ناتو، در پلتفرم ایکس نوشت: «ما نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه را به شدت محکوم می‌کنیم. ما قاطعانه در کنار متحدان استونیایی خود ایستاده‌ایم و قاطعانه از تمام قلمرو ناتو دفاع خواهیم کرد».

استونی روز جمعه روسیه را پس از ورود بدون اجازه سه جت «جنگنده میگ-۳۱» به آسمان خود، به نقض حریم هوایی خود متهم کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی