پاریس در تیررس تل‌آویو: نتانیاهو تصمیم ماکرون برای به رسمیت شناختن فلسطین را به چالش کشید
تنش‌ها میان پاریس و تل‌آویو به اوج خود رسیده است؛ پس از تصمیم احتمالی فرانسه برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، نخست‌وزیر اسرائیل به اقداماتی از جمله تسریع در الحاق کرانه باختری، بستن کنسولگری فرانسه در قدس و انجام تحرکاتی در اماکن مقدس تهدید کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، در واکنش به تصمیم قریب‌الوقوع فرانسه در به رسمیت شناختن دولت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل، تنش‌ها میان پاریس و تل‌آویو به شدت افزایش یافته است. منابع سیاسی در تل‌آویو  می‌گویند اسرائیل در حال چینش سناریوهایی برای واکنش به این تصمیم فرانسه است که شامل تسریع در الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، تعطیلی کنسولگری فرانسه در قدس و حتی اقدام نظامی محدود علیه اهداف فرانسوی در فلسطین اشغالی می‌شود.

رسانه‌های عبری‌زبان به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که شارن هاسکل، معاون وزیر خارجه این رژیم هشدار داده بسته شدن کنسولگری تاریخی فرانسه در قدس، از گزینه‌های روی میز نخست‌وزیر است. این تحرکات در راستای ارسال پیام قاطع به فرانسه مبنی بر عدم پذیرش فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، روابط شخصی تیره بنیامین نتانیاهو و امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز تنش‌ها را عمیق‌تر کرده است. نتانیاهو، ماکرون را به دامن زدن به بحران «افزایش احساسات یهودی‌ستیزی» متهم کرده و فرانسه نیز این اتهامات را رد کرده است.

در پاسخ به این تحولات، وزارت خارجه فرانسه نیز اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را در دستور کار قرار داده که از جمله آنها می‌توان به احتمال بستن کنسولگری رژیم اسرائیل در فرانسه و اخراج جاسوسان اسرائیلی اشاره کرد.

لازم به ذکر است فرانسه در دهه ۱۹۵۰ به اسرائیل در ساخت نیروگاه هسته‌ای دیمونا کمک کرد و این همکاری به اسرائیل قدرت بازدارندگی هسته‌ای بخشیده است؛ اما اکنون این دو طرف در وضعیت تنش شدیدی قرار دارند.

 

