آنروا: حدود ۱.۹ میلیون نفر در غزه به اجبار آواره شده‌اند

آنروا: حدود ۱.۹ میلیون نفر در غزه به اجبار آواره شده‌اند
آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که حدود ۱.۹ میلیون نفر در غزه به اجبار آواره شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که حدود ۱.۹ میلیون نفر در غزه به اجبار آواره شده‌اند. 

این آژانس طی بیانیه‌ای با اعلام این خبر گزارش داد که رنج و ویرانی در نوار غزه غیرقابل تصور است.

این آژانس بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری برای محافظت از غیرنظامیان و کاهش بحران انسانی رو به وخامت شد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
