بایدن همیشه آدم احمقی بوده است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر «جو بایدن»، رئیس جمهور سابق این کشور را در هدف حمله قرار داد.

وی در یک ضیافت شام بایدن را «حرام‌زاده» خطاب کرد.

ترامپ‌گفت: بایدن همیشه خبیث بود اما هرگز آدم باهوشی نبود. اگر به ۳۰، ۴۰ سال پیش برگردیم، (متوجه می‌شویم که) او آدم احمقی است.»

وی افزود: «او همیشه یک خبیث حرام‌زاده بود. خب اوضاعش چطور پیش می‌رود؟ چندان خوب نیست. هر وقت خواستید برایش دلسوزی کنید، یادتان باشد که او آدم خوبی نیست.»

