اردوغان:
جنایات اسرائیل را در سازمان ملل مطرح میکنم
رئیسجمهور ترکیه اعلام کرد که فلسطین، سوریه و روابط و همکاریها با آمریکا، در دستور کار سفر وی به آمریکا خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از عرب نیوز، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، امروز -یکشنبه- گفت که موضوع قتل عام فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی در غزه را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد کرد.
اردوغان ابراز امیدواری کرد که به رسمیت شناختن گستردهتر فلسطین، تلاشها برای دستیابی به راه حل دو کشوری را تسریع کند.
رئیسجمهور ترکیه در جمع خبرنگاران پیش از عزیمت به نیویورک گفت که با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، درباره همکاری در زمینههای تجاری و صنایع دفاعی گفتوگو خواهد کرد و همچنین با «ابو محمد الجولانی» رئیسجمهور خودخوانده سوریه، در جریان این سفر دیدار میکند.