ترامپ:
در مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران ۲۰ کشور دیدار میکنم
رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد در طول مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با رهبران ۲۰ کشور دیدار کند.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «من با رهبران زیادی در سازمان ملل متحد ملاقات خواهم کرد، شاید ۲۰ نفر.»
وی ادامه داد: «همه میخواهند ملاقات کنند، اما فقط یک نفر از ما وجود دارد، بنابراین ما فقط با تعداد کمی از آنها ملاقات خواهیم کرد.»