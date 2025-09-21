به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر هشدار در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

بنا به گزارش‌ها، آژیرهای موشکی بین اشدود و اشکلون، جنوب سرزمین‌های اشغالی، به صدا درآمدند که هشداری برای موشک‌های در حال شلیک است.

طبق گزارش منابع محلی، این هشدارها در پی شلیک دست‌کم ۲ فروند راکت از سوی مقاومت فلسطین از نوار غزه به سمت سرزمین‌های اشغالی اعلام شد.

طبق گزارش‌ها، یک راکت به منطقه «نیتسان» در نزدیکی اشدود اصابت کرده است.

رتش اسرائیل طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ‌در حال بررسی علت آژیرهای موشکی در اشدود است.

کانال ۱۲ اسرائیل مدعی شد که دو موشک پس از هشدار در داخل و اطراف اشدود رهگیری شدند.

این کانال گزارش داد که سامانه گنبد آهنین دو موشک شلیک‌شده به اشدود را رهگیری کرد.

