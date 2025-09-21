به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، جت‌های جنگنده انگلیسی برای اولین بار به عنوان بخشی از ماموریت دفاعی ناتو و عملیات نگهبان شرقی، در آسمان لهستان به پرواز درآمدند.

دولت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اقدام که دوشنبه گذشته فورا پس از نقض حریم هوایی لهستان از سوی روسیه، اعلام شه بود، پیامی واضح دارد: از حریم هوایی ناتو دفاع می‌شود».

جت‌های جنگنده تایفون نیروی هوایی سلطنتی انگلیس از پایگاه نظامی در شرق انگلیس شب جمعه گذشته به پرواز درآمدند و برای بازدارندگی یا هرگونه تهدید از سوی روسیه، از جمله پهپادها، در حریم هوایی لهستان گشت‌زنی کردند.

این بیانیه تایید کر که دو جنگنده صبح روز شنبه به سلامت به انگلیس بازگشتند.

