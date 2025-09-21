خبرگزاری کار ایران
شکایت قطر بابت حمله هوایی اسرائیل به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی

قطر بابت حمله هوایی اسرائیل به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی شکایت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، قطر بابت حمله هوایی اسرائیل به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی شکایت کرد. 

 قطر روز گذشته -شنبه- نامه‌ای رسمی به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) ارسال کرد و در آن حمله هوایی ۹ سپتامبر اسرائیل به دوحه را که محل نشست اعضای دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد و منجر به تلفات انسانی شد، محکوم کرد.

خبرگزاری قطر گزارش داد که این نامه توسط نماینده دائم قطر در ایکائو، به رئیس شورای ایکائو تحویل داده شده است.

دوحه در نامه خود تأکید کرد که این حمله «نقض آشکار حاکمیت ملی و مفاد کنوانسیون شیکاگو در مورد هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی» است.

 

